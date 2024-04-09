Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" отменен, соответствующую команду огласили на космодроме Восточный, передает корреспондент ТАСС."Выдана команда: "Отбой пуска", - прозвучала команда на космодроме Восточный.Пуск отложили как минимум на 24 часа. "Руководителям работ - подготовится к стоянке 24 часа", - сообщили на космодроме.