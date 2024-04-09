Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" отменен, соответствующую команду огласили на космодроме Восточный, передает корреспондент ТАСС."Выдана команда: "Отбой пуска", - прозвучала команда на космодроме Восточный.Пуск отложили как минимум на 24 часа. "Руководителям работ - подготовится к стоянке 24 часа", - сообщили на космодроме.
Глава ЦРУ предложил план по прекращению огня между Израилем и Палестиной
Директор ЦРУ Уильям Бернс выдвинул новый план, который должен остановить палестино-израильский вооруженный конфликт. Его слова приводит новостное издание Wall Street Journal.
Израильские военные ликвидировали с воздуха одного из руководящих членов ХАМАС
Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что авиаударом ликвидировала одного из ведущих лиц группировки ХАМАС. Им оказался Хатем Альрамери. Он отвечал за Запуск боевых ракет в центральных лагерях сектора Газа.
Флеболог Шишкин предупредил о возможном обострении варикозного расширения вен весной
Флеболог Андрей Шишкин отметил, что более теплая погода весной может отрицательно сказаться на состоянии вен, вызывая расширение и замедление кровотока.
Врачи Сакеян выделила симптомы нарушения баланса гормонов
Эндокринолог Инга Сакеян подчеркнула важность нормальной работы эндокринной системы, отметив ряд характерных симптомов нарушения баланса гормонов, таких как изменения веса, аппетита, обмороки, жажда, утомляемость, частое мочеиспускание, скачки давления и пульса, а также различные потемнения и покраснения на коже.