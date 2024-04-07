Весенний паводок в Оренбургской области и прорыв насыпной дамбы в городе Орске были классифицированы как чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Это решение было принято после того, как глава МЧС России Александр Куренков лично вылетел на место происшествия. Все члены правительственной комиссии, присутствующие на месте, согласились с этим решением.

"Учитывая сложившуюся ситуацию и заслушав доклады, я предлагаю классифицировать чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области как чрезвычайную ситуацию федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — сказал глава МЧС.

Напомним, что ранее в городе Орске был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за вешних вод, вызванных резким таянием снегов.