Весенний паводок в Оренбургской области и прорыв насыпной дамбы в городе Орске были классифицированы как чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Это решение было принято после того, как глава МЧС России Александр Куренков лично вылетел на место происшествия. Все члены правительственной комиссии, присутствующие на месте, согласились с этим решением.
"Учитывая сложившуюся ситуацию и заслушав доклады, я предлагаю классифицировать чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области как чрезвычайную ситуацию федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — сказал глава МЧС.
Напомним, что ранее в городе Орске был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за вешних вод, вызванных резким таянием снегов.
Из Израиля на официальную встречу в Италии отправился глава МИД и родственники заложников
Также из Израиля вместе с Исраэль Кац отправились родственники заложников, удерживаемых в Газе.
Вашингтон считает, что Мексика и Эквадор должны договориться
Администрация США высказала свое мнение.
Игры дружбы в Екатеринбурге помогут продвижению туризма и брендов Урала
Игры дружбы в Екатеринбурге помогут продвижению туризма и брендов Урала
На индийский праздник Холи в Москве пришли несколько тысяч человек
Фестиваль Холи, организованный индийским центром "Сита", президент которого сравнил его с российской Масленицей.