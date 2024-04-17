Соглашение о строительстве трех угольных ТЭЦ в Казахстане подписали Казахстан и Россия. Организации ООО "Интер РАО – экспорт" и АО "Самрук-Энерго" были признаны уполномоченными по этому энергетическому проекту. Города, где будут построены новые объекты ТЭК, – Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, сообщает ТАСС.
Сегодня в Министерстве энергетики Казахстана было подписано соглашение между министерствами энергетики Казахстана и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Уполномоченными организациями были определены ООО "Интер РАО – экспорт" и АО "Самрук-Энерго".
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