Соглашение о строительстве трех угольных ТЭЦ в Казахстане подписали Казахстан и Россия. Организации ООО "Интер РАО – экспорт" и АО "Самрук-Энерго" были признаны уполномоченными по этому энергетическому проекту. Города, где будут построены новые объекты ТЭК, – Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, сообщает ТАСС.

Сегодня в Министерстве энергетики Казахстана было подписано соглашение между министерствами энергетики Казахстана и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Уполномоченными организациями были определены ООО "Интер РАО – экспорт" и АО "Самрук-Энерго".