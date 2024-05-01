Министр экономики и заместитель канцлера Германии Роберт Хабек высказал в ходе телепередачи на ZDF мнение о том, что прекращение работы оставшихся Атомных Электростанций в период энергетического кризиса было правильным решением, потому что сохранение их не помогло бы сократить зависимость от энергоносителей из России, которая является крупным поставщиком урана.
По мнению Хабека, использование аргумента о том, что ядерная энергетика обеспечила бы защиту от зависимости от России, является неверным. Он отметил необходимость введения в Евросоюзе и Соединенных Штатах пакета санкций, направленных на запрет на закупку российского урана.
На прошлой неделе журнал Cicero опубликовал исследование, которое утверждает, что представители партии "Зеленые", к которой принадлежит Хабек, добились закрытия последних АЭС в прошлом году через министерства экономики и экологии, игнорируя мнение экспертов и временами искажая информацию.
В 2011 году правительство Германии под руководством тогдашнего канцлера Ангелы Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным стимулом для такого шага послужило происшествие на японской АЭС "Фукусима". Работу только трех АЭС, "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд", продлили до середины апреля 2023 года в связи с отказом от российского газа, после чего они были полностью выведены из эксплуатации.
Фото: E.ON Kernkraft GmbH/E.ON Kernkraft GmbH (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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