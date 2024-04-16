Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже зажжен в Греции.
ХАМАС согласился отпустить заложников в количестве 100 человек с условием заключения договора о перемирии
Израильская сторона настаивает на освобождении всех детей, матерей, которые находятся в числе 80 заложников у радикального движения ХАМАС. Как сообшается, ХАМАС согласился отпустить около 50 человек.Переговоры касательно освобожденных заложников все еще ведутся.
НИУ ВШЭ открыл научно-исследовательский хаб в Делийском университете в Индии
Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) открыл российско-индийский научно-исследовательский хаб в Делийском университете. Сотрудничество между ВШЭ и Делийским университетом основано на стратегических партнерских отношениях и включает совместные исследования и проекты.
Агрегаторы туров: раннее бронирование отдыха в Турции возросло в три раза
Российские туристы в этом году проявляют значительный интерес к летнему отдыху в Турции, активно используя акции раннего бронирования.
Опрос компании "Росгосстрах": россияне мечтают о том, чтобы их автомобиль превращался в лодку
Российские водители выразили свои мечты о будущем автомобилестроения через опрос, проведенный страховой компанией "Росгосстрах".