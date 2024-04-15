Сегодня, 15 апреля, в понедельник, российская система ПВО уничтожила две дальнобойные ракеты Storm Shadow. Это известные образцы западного оружия, произведенные в Великобритании и Франции. Ракеты были сбиты в небе над Бердянском в Запорожской области.
Подробности уточняются, но, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Удары ракетами такого вида уже не раз производились по Бердянску. Так, 30 июня ВСУ применили ракеты Storm Shadow, которые были успешно подавлены системой ПВО России. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией".
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