Задержанный по подозрению в убийстве полицейских в Подмосковье признал вину, следует из видео МВД.
Скрытая жемчужина Мексики: что посмотреть в регионе Ла Уастека Потосина
Ла Уастека Потосина, расположенная в восточной части Мексики, является скрытым сокровищем, ожидающим туристов.
NBC: В США госпитализированы несколько человек из-за поддельных инъекций ботокса
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США готовятся проинформировать врачей по всей стране о поддельных инъекциях ботокса, которые привели к госпитализациям в нескольких штатах.
Исследователи рассказали, когда и где ожидать следующих солнечных затмений
Долгожданное полное солнечное затмение 2024 года прошло, оставив наблюдателей за небом в предвкушении следующего небесного шоу.
В Мехико пройдет фестиваль российского кино
В среду стартовал фестиваль российского кино в Мексике. Фестиваль проходилв в Культурном центре имени Хайме Торреса Бодета Национального политехнического института страны. Данное знаковое культурное мероприятие посетил российский посол Николай Софинский.