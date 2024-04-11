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Задержанный по подозрению в убийстве полицейских в Подмосковье признал вину
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:18

Задержанный по подозрению в убийстве полицейских в Подмосковье признал вину

Задержанный по подозрению в убийстве полицейских в Подмосковье признал вину, следует из видео МВД.

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