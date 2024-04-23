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Сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске, задержала ФСБ
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:42

Сторонника украинских националистов, готовившего теракт в Брянске, задержала ФСБ

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что в Брянске был задержан гражданин России, который готовил теракт в регионе с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ЦОС, задержанный действовал по заданию кураторов из Киева и собирался организовать теракты. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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