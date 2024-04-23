Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что в Брянске был задержан гражданин России, который готовил теракт в регионе с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС.

По информации ЦОС, задержанный действовал по заданию кураторов из Киева и собирался организовать теракты. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.