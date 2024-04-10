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Первый пуск ракеты «Ангара-А5» на Восточном вновь отменили
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:18

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» на Восточном вновь отменили

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» на Восточном вновь отменили

Его снова перенесли не менее чем на сутки.

9 апреля первый пуск ракеты «Ангара-А5» с построенного на космодроме Восточный стартового комплекса также был отменён.

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