225 украинских детей были изъяты из семей в разных странах Европейского союза. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"225 детей были изъяты в Европейском союзе у их родителей. Наиболее сложная ситуация в Германии, где был изъят 71 ребенок у украинских родителей. Также есть случаи в Польше, Италии, Чехии и Швеции", - сказала Захарова.
Она отметила, что родители детей оказались без возможности заботиться, обеспечивать образование и воспитание своих детей. "Мы ожидаем от западных стран создания коалиции для возвращения этих детей", - подчеркнула представитель МИД РФ.
Ранее в СМИ появлялись сообщения об участившихся случаях изъятия детей у граждан Украины, находящихся в странах ЕС со статусом временной защиты. Захарова отметила, что у России есть информация, которая может быть полезна для работы этой коалиции.
Молдавия одобрила начало переговоров с США о строительстве нового посольства
В 2022 году был заключен договор о передаче земли и подписан меморандум о взаимопонимании. Однако процесс так и не сдвинулся с места.
В Турции вступили в силу новые меры по наказанию ресторанов и кафе за обман туристов
Некоторые рестораны и кафе в Турции включают в чек плату за обслуживание, которая сначала не называется.
Ученые выяснили, что пребывание на ярком солнце разрушает микробиом кожи
Исследование ученых Манчестерского университета показало, что длительное пребывание на ярком солнце может разрушить микробиом кожи, увеличивая риск развития дерматита, экземы и псориаза.
Открылась регистрация на Тотальный диктант, он пройдёт с 20 апреля
Открылась регистрация на Тотальный диктант, он пройдёт с 20 апреля