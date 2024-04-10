225 украинских детей были изъяты из семей в разных странах Европейского союза. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"225 детей были изъяты в Европейском союзе у их родителей. Наиболее сложная ситуация в Германии, где был изъят 71 ребенок у украинских родителей. Также есть случаи в Польше, Италии, Чехии и Швеции", - сказала Захарова.

Она отметила, что родители детей оказались без возможности заботиться, обеспечивать образование и воспитание своих детей. "Мы ожидаем от западных стран создания коалиции для возвращения этих детей", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее в СМИ появлялись сообщения об участившихся случаях изъятия детей у граждан Украины, находящихся в странах ЕС со статусом временной защиты. Захарова отметила, что у России есть информация, которая может быть полезна для работы этой коалиции.