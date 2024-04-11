Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.04.2024 : 93,2198
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.04.2024 : 101,2333
Тяжелая ракета-носитель
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:12

Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" совершила пуск с космодрома Восточный

Сегодня, 11 апреля, в Амурской области, в 12:00 по московскому времени, накануне Дня космонавтики, успешно с третьей попытки состоялся первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

После успешного сжигания топлива и отделения первых ступеней, ракета вышла на расчетную высоту, а затем разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой отделился от третьей ступени "Ангары" через 12,5 минут и продолжил ее выведение на целевую орбиту.

Изначально пуск был отменен из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. Во второй раз отмена произошла из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя, как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Переносы по техническим причинам являются нормальным явлением на данном этапе, и выявление подобных нюансов — это то, для чего они предназначены.

Мир

Скрытая жемчужина Мексики: что посмотреть в регионе Ла Уастека Потосина

Скрытая жемчужина Мексики: что посмотреть в регионе Ла Уастека Потосина

Ла Уастека Потосина, расположенная в восточной части Мексики, является скрытым сокровищем, ожидающим туристов.

Читать полностью
NBC: В США госпитализированы несколько человек из-за поддельных инъекций ботокса

NBC: В США госпитализированы несколько человек из-за поддельных инъекций ботокса

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США готовятся проинформировать врачей по всей стране о поддельных инъекциях ботокса, которые привели к госпитализациям в нескольких штатах.

Читать полностью

Общество

Исследователи рассказали, когда и где ожидать следующих солнечных затмений

Исследователи рассказали, когда и где ожидать следующих солнечных затмений

Долгожданное полное солнечное затмение 2024 года прошло, оставив наблюдателей за небом в предвкушении следующего небесного шоу.

Читать полностью
В Мехико пройдет фестиваль российского кино

В Мехико пройдет фестиваль российского кино

В среду стартовал фестиваль российского кино в Мексике. Фестиваль проходилв в Культурном центре имени Хайме Торреса Бодета Национального политехнического института страны. Данное знаковое культурное мероприятие посетил российский посол Николай Софинский.

Читать полностью

Новости