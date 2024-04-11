Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" совершила пуск с космодрома Восточный

Сегодня, 11 апреля, в Амурской области, в 12:00 по московскому времени, накануне Дня космонавтики, успешно с третьей попытки состоялся первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС.
После успешного сжигания топлива и отделения первых ступеней, ракета вышла на расчетную высоту, а затем разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой отделился от третьей ступени "Ангары" через 12,5 минут и продолжил ее выведение на целевую орбиту.
Изначально пуск был отменен из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. Во второй раз отмена произошла из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя, как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Переносы по техническим причинам являются нормальным явлением на данном этапе, и выявление подобных нюансов — это то, для чего они предназначены.
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