Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.04.2024 : 94,3242
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.04.2024 : 100,2787
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:09

Обломки БПЛА самолетного типа обнаружили в Калужской области

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа обнаружили в Кировском районе Калужской области. На месте работает оперативная группа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня в Кировском районе обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте обнаружения работает оперативная группа", - написал он.

Мир

Ford выпустил редкую юбилейную версию Mustang, отмечая 60-летие модели

Ford выпустил редкую юбилейную версию Mustang, отмечая 60-летие модели

Названная 60th Anniversary, юбилейная версия доступна в ограниченном тираже — всего 1965 экземпляров, отсылающих к году выпуска первого Mustang. Отличия от стандартного спорткара заключаются в декоративных элементах, сохраняя под капотом стандартный пятилитровый V8 мощностью 480 л. с.

Читать полностью
Туристы в Омане пожаловались на отношение сотрудников в аэропорту

Туристы в Омане пожаловались на отношение сотрудников в аэропорту

Пассажиры в Омане выразили недовольство отношением сотрудников аэропорта при отмене рейсов в Дубай. Авиаперевозчик не предоставил гостиницу, заменив ее на ваучер на фастфуд, и не смог обеспечить информацию о возможном времени вылета.

Читать полностью

Общество

Ученые сообщили, что перец Пеквин по полезности не уступает пищевым добавкам

Ученые сообщили, что перец Пеквин по полезности не уступает пищевым добавкам

Ученые из Автономного университета Тамаулипаса в Мексике обнаружили, что перец Пеквин содержит значительные количества незаменимых для организма человека пищевых компонентов, таких как алкалоиды, фенольные соединения, гликозиды, полисахариды, пептиды и терпеноиды.

Читать полностью
Автоюрист Воропаев рассказал, насколько безопасно покупать автомобиль на маркетплейсе

Автоюрист Воропаев рассказал, насколько безопасно покупать автомобиль на маркетплейсе

Маркетплейс Wildberries расширяет ассортимент, предлагая возможность покупки автомобилей в России, начиная с 18 апреля. Инициатива начнется с продажи автомобилей марки Chery в 17 регионах страны, с возможным добавлением мотоциклов и квадроциклов в будущем.

Читать полностью

Новости