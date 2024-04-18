Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа обнаружили в Кировском районе Калужской области. На месте работает оперативная группа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня в Кировском районе обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте обнаружения работает оперативная группа", - написал он.
Ford выпустил редкую юбилейную версию Mustang, отмечая 60-летие модели
Названная 60th Anniversary, юбилейная версия доступна в ограниченном тираже — всего 1965 экземпляров, отсылающих к году выпуска первого Mustang. Отличия от стандартного спорткара заключаются в декоративных элементах, сохраняя под капотом стандартный пятилитровый V8 мощностью 480 л. с.
Туристы в Омане пожаловались на отношение сотрудников в аэропорту
Пассажиры в Омане выразили недовольство отношением сотрудников аэропорта при отмене рейсов в Дубай. Авиаперевозчик не предоставил гостиницу, заменив ее на ваучер на фастфуд, и не смог обеспечить информацию о возможном времени вылета.
Ученые сообщили, что перец Пеквин по полезности не уступает пищевым добавкам
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Автоюрист Воропаев рассказал, насколько безопасно покупать автомобиль на маркетплейсе
Маркетплейс Wildberries расширяет ассортимент, предлагая возможность покупки автомобилей в России, начиная с 18 апреля. Инициатива начнется с продажи автомобилей марки Chery в 17 регионах страны, с возможным добавлением мотоциклов и квадроциклов в будущем.