РКК "Энергия": посадка спускаемого аппарата "Союза МС-24" прошла штатно

Посадка спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-24" прошла в штатном режиме. Экипаж - первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О’Хара - чувствует себя хорошо. Об этом сообщил журналистам представитель Ракетно-космической корпорации "Энергия" (РКК "Энергия", входит в Роскосмос) Иван Щуров."Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-24" совершил штатную посадку в заданном районе Казахстана. Экипаж чувствует себя хорошо и уже этим вечером прибудет в аэропорт Чкаловский для дальнейшего прохождения послеполетной реабилитации", - сказал он.На вопрос одного из журналистов, является ли нормальной посадка спускаемого аппарата на бок, как это произошло сегодня, Щуров ответил, что это "одно из условий посадки", которое не усложняет эвакуацию экипажа.Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в казахстанской степи в 10:18 мск.