Ритейлер "Ашан", чьи гипермаркеты можно найти во многих городах России, опроверг слухи об уходе с российского рынка. Напротив, компания заявила о своем намерении продолжать работу и развитие в нашей стране.
Ранее на украинском сайте подразделения "Ашана" повилась информация о планах закрытия представительства в России. Однако компания не подтвердила эту информацию.
"Это очередная попытка дестабилизировать ситуацию."АШАН Ритейл Россия"продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать свою деятельность", – сообщил ТАСС представитель компании.
Также появилась информация о том, что решение об уходе из России и прекращении поставок в "АШАН" было принято под давлением писем и обращений многих сотрудников.
Подобная ситуация наблюдается и с компанией Danone. Они также заявляют, что не собираются покидать российский рынок.
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