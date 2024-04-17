Минобороны сообщает об уничтожении украинского беспилотника над Татарстаном. Системы ПВО республики сработали эффективно, сообщает ТАСС.
Ранее в СМИ появлялась информация об ограничениях в работе некоторых аэропортов страны. Вероятно, это было связано с обнаружением нелегального летательного аппарата.
"17 апреля текущего года около 11:20 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Республики Татарстан", — сообщили в Минобороны.
Совет Безопасности ООН снова рассмотрит принятие Палестины в качестве полноправного участника международной организации
В Совет Безопасности ООН уже внесен проект резолюции с рекомендацией о принятии в организацию Палестины как полноценного участника. На данный момент Палестина носит статус постоянного наблюдателя в ООН.
Французская официальная сторона не пригласила Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии
Радиостанция Europe 1 передала информацию, что французские власти намерены пригласить Россию для того, чтобы отметить 80 лет со дня высадки союзных войск в Нормандии, произошедшей 6 июня 1944 года.
Специалист Пономарева рассказала, что следует знать перед блефаропластикой
Операция блефаропластики призвана улучшить эстетику области век. Этот вид хирургического вмешательства проводится уже давно, и хирурги обладают значительным опытом в этой области.
Запрет продажи алкоголя и рекламы пива на стадионах во время Игр дружбы одобрил СФ
Изначально в законопроекте допускалась розничная продажа алкоголя и реклама букмекерских контор на стадионах.