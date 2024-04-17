Минобороны сообщает об уничтожении украинского беспилотника над Татарстаном. Системы ПВО республики сработали эффективно, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появлялась информация об ограничениях в работе некоторых аэропортов страны. Вероятно, это было связано с обнаружением нелегального летательного аппарата.

"17 апреля текущего года около 11:20 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Республики Татарстан", — сообщили в Минобороны.