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Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстана
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:03

Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстана

Минобороны сообщает об уничтожении украинского беспилотника над Татарстаном. Системы ПВО республики сработали эффективно, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появлялась информация об ограничениях в работе некоторых аэропортов страны. Вероятно, это было связано с обнаружением нелегального летательного аппарата.

"17 апреля текущего года около 11:20 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Республики Татарстан", — сообщили в Минобороны.

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