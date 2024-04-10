В ЦАХАЛ сообщили, что ведут бои в центре сектора Газа

Подразделения армии обороны Израиля — ЦАХАЛ — продолжают операции в центре сектора Газа. За прошедшие сутки истребители и беспилотники ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам объектов радикалов, включая военные здания, установки, пусковые установки.
В северной части сектора были зафиксированы десятки минометных обстрелов, в ответ один из них был атакован, кроме того, истребитель ЦАХАЛ уничтожал военные объекты и ракеты в лагере Джабалия.
Ситуация резко обострилась после нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Обострение сопровождалось массовыми убийствами израильтян и захватом заложников. Затем Израиль ввел полную блокаду Газы и начал нападать на него, Ливан и Сирию. Затем была начата наземная операция, а на Западном берегу реки Иордан продолжаются военные столкновения.
Молдавия одобрила начало переговоров с США о строительстве нового посольства
В 2022 году был заключен договор о передаче земли и подписан меморандум о взаимопонимании. Однако процесс так и не сдвинулся с места.
В Турции вступили в силу новые меры по наказанию ресторанов и кафе за обман туристов
Некоторые рестораны и кафе в Турции включают в чек плату за обслуживание, которая сначала не называется.
Ученые выяснили, что пребывание на ярком солнце разрушает микробиом кожи
Исследование ученых Манчестерского университета показало, что длительное пребывание на ярком солнце может разрушить микробиом кожи, увеличивая риск развития дерматита, экземы и псориаза.
Открылась регистрация на Тотальный диктант, он пройдёт с 20 апреля
Открылась регистрация на Тотальный диктант, он пройдёт с 20 апреля