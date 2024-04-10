В ЦАХАЛ сообщили, что ведут бои в центре сектора Газа

Подразделения армии обороны Израиля — ЦАХАЛ — продолжают операции в центре сектора Газа. За прошедшие сутки истребители и беспилотники ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам объектов радикалов, включая военные здания, установки, пусковые установки.

В северной части сектора были зафиксированы десятки минометных обстрелов, в ответ один из них был атакован, кроме того, истребитель ЦАХАЛ уничтожал военные объекты и ракеты в лагере Джабалия.

Ситуация резко обострилась после нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Обострение сопровождалось массовыми убийствами израильтян и захватом заложников. Затем Израиль ввел полную блокаду Газы и начал нападать на него, Ливан и Сирию. Затем была начата наземная операция, а на Западном берегу реки Иордан продолжаются военные столкновения.