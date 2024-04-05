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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:19

Чешский министр утверждает, что Россия якобы причастна к кибератакам на его страну

Россия может быть причастна к кибератакам на транспортную инфраструктуру страны, заявил министр транспорта Чехии Мартин Купка, сообщает ТАСС.

В стране наблюдались хакерские атаки, которые привели к сбоям в работе системы продажи билетов национального железнодорожного оператора "Чешские железные дороги". Министр попытался возложить ответственность за это на Россию.

С начала специальной военной операции на Украине, Россия предприняла "тысячи попыток" навредить транспортной инфраструктуре Чехии через ее информационную систему, сообщил Купка в интервью газете Financial Times.

В свою очередь, Россия столкнулась с масштабной войной в киберпространстве, и число кибератак на нашу страну значительно увеличилось. Об этом ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. Однако, страна будет активно защищать свою информационную инфраструктуру и заботиться о безопасности своих граждан.

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