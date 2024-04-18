Российские спецслужбы представили общественности инструменты, которые завербованные агентами ВСУ использовали для обмана доверчивых российских граждан и незаконного получения средств на поддержку ВСУ.

Оперативники ФСБ, в частности, продемонстрировали кадры с изъятыми в 40-ка регионах страны 612 SIM-боксов и более 300 тысячами SIM-карт. Преступники планировали использовать все это для нелегальной регистрации электронных кошельков и аккаунтов в социальных сетях с целью диверсий в интересах Украины.