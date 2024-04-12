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Ущерб в 5 млн руб. понес природный комплекс
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:08

Ущерб в 5 млн руб. понес природный комплекс "Красноярские Столбы" от бродячих собак

Более 20 диких животных погибли в природном комплексе "Красноярские Столбы" от нападений бродячих собак на маралов и косуль. Общий ущерб составил 5 млн рублей с начала текущего года, сообщает ТАСС.

В черте города погибло 13 особей копытных, а в черте национального парка — 9. Всего в 2023 году от собак погибло 17 копытных. В самом заповеднике ущерб от гибели животных составляет от 200 млн до 350 млн рублей, а ущерб от потерь в черте города — от 70 млн до 210 млн рублей, по словам заместителя директора по охране Ивана Кириллова.

Нападения бродячих собак являются большой проблемой для всех заповедников. Особенно неблагоприятный период — это апрель-май, когда копытные животные становятся беззащитными перед стаями собак. Директор парка Вячеслав Щербаков отметил, что этот период особенно опасен.

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