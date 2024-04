NYT: Трамп заявил об опасности со стороны прибывающих в США мигрантов

Бывший президент США Дональд Трамп указал на опасность со стороны прибывающих в Соединенные Штаты мигрантов. Как сообщила газета The New York Times, по его мнению, пересекающие американскую границу люди - "бывшие заключенные", а их страны - "катастрофа".По данным издания, так экс-президент охарактеризовал выходцев из ряда стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. При этом Трамп посетовал, что из "хороших стран" в США не приезжают. "Почему мы не можем позволить людям приезжать из хороших стран, - приводит его слова издание. - Я говорю о хороших странах, знаете, таких как Дания, Швейцария. Есть ли у нас люди, приезжающие из Дании? Как насчет Швейцарии? А как насчет Норвегии?"Своим мнением по поводу мигрантов Трамп поделился в ходе мероприятия во Флориде, посвященного сбору средств на его предвыборную кампанию. По предварительной информации The New York Times, экс-президенту удалось собрать по его итогам более $50 млн.Ранее Трамп заявил, что политика президента США Джо Байдена привела к увеличению числа нелегальных мигрантов в стране до 15 млн. По его мнению, действующий президент едва ли понимает реальные масштабы кризиса.Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.