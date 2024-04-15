Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.04.2024 : 93,4419
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.04.2024 : 99,7264
Беспилотник ВСУ
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:55

Беспилотник ВСУ "Баба Яга" обнаружен в одном из офисов Москвы.

Беспилотник украинского производства "Баба Яга" обнаружен в одном из офисов Москвы. Проводится проверка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Мир

Alfa Romeo 4C стал лимитированным купе Abarth Classiche 1300 OT, доступным всего в 5 экземплярах

Alfa Romeo 4C стал лимитированным купе Abarth Classiche 1300 OT, доступным всего в 5 экземплярах

Лимитированный купе Abarth Classiche 1300 OT, основанный на Alfa Romeo 4C, выпущен в честь 75-летия Abarth, будет доступен всего в пяти экземплярах.

Читать полностью
Небензя обвинил ООН в бездействии в связи с ударами Ирана по Израилю

Небензя обвинил ООН в бездействии в связи с ударами Ирана по Израилю

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил руководства западных стран в бездействии и лицемерии в связи с ударами Ирана по Израилю.

Читать полностью

Общество

Эпидемиолог Онищенко рекомендует вакцинироваться от столбняка участникам в уборке паводков

Эпидемиолог Онищенко рекомендует вакцинироваться от столбняка участникам в уборке паводков

Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко подчеркнул необходимость просушки, дезинфекции и промывки труб водоснабжения затопленных домов и дворов.

Читать полностью
По результатам опроса стало известно, что почти 20% россиян регулярно испытывают стресс

По результатам опроса стало известно, что почти 20% россиян регулярно испытывают стресс

По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), выяснено, что около 19% россиян регулярно испытывают стресс, а 90% сталкиваются с ним с разной периодичностью.

Читать полностью

Новости