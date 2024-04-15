Беспилотник украинского производства "Баба Яга" обнаружен в одном из офисов Москвы. Проводится проверка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Alfa Romeo 4C стал лимитированным купе Abarth Classiche 1300 OT, доступным всего в 5 экземплярах
Лимитированный купе Abarth Classiche 1300 OT, основанный на Alfa Romeo 4C, выпущен в честь 75-летия Abarth, будет доступен всего в пяти экземплярах.
Небензя обвинил ООН в бездействии в связи с ударами Ирана по Израилю
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил руководства западных стран в бездействии и лицемерии в связи с ударами Ирана по Израилю.
Эпидемиолог Онищенко рекомендует вакцинироваться от столбняка участникам в уборке паводков
Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко подчеркнул необходимость просушки, дезинфекции и промывки труб водоснабжения затопленных домов и дворов.
По результатам опроса стало известно, что почти 20% россиян регулярно испытывают стресс
По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), выяснено, что около 19% россиян регулярно испытывают стресс, а 90% сталкиваются с ним с разной периодичностью.