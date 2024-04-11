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В Приморье планируют возобновить пассажирское ж/д сообщение с КНДР
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:57

В Приморье планируют возобновить пассажирское ж/д сообщение с КНДР

Власти Приморья видят туристический потенциал в возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с КНДР. Планируется восстановить работу поезда по маршруту Владивосток-Хасан-Туманган-Расон.

Этого мнения придерживаются и в агентстве международного сотрудничества Приморского края.

В КНДР уже отправляются туристические группы из Приморья. Путешествия были ограничены из-за пандемии, но в этом году власти возобновили отправку русских в КНДР. Туристы смогут побывать в горах Кэсон и Пхеньяна, в честь Дня солнца с 15-го по 19-е апреля, посетить город Тэсон в День трудящихся 1-ого мая. Для летних туров составлены программы, по продолжительности 8 и 12 дней.

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