В Приморье планируют возобновить пассажирское ж/д сообщение с КНДР

Власти Приморья видят туристический потенциал в возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с КНДР. Планируется восстановить работу поезда по маршруту Владивосток-Хасан-Туманган-Расон.
Этого мнения придерживаются и в агентстве международного сотрудничества Приморского края.
В КНДР уже отправляются туристические группы из Приморья. Путешествия были ограничены из-за пандемии, но в этом году власти возобновили отправку русских в КНДР. Туристы смогут побывать в горах Кэсон и Пхеньяна, в честь Дня солнца с 15-го по 19-е апреля, посетить город Тэсон в День трудящихся 1-ого мая. Для летних туров составлены программы, по продолжительности 8 и 12 дней.
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