Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 апреля посетит Минск

12 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Минск, где состоится заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ под его председательством. Об этом сообщила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.
"12 апреля в Минске пройдет первое в этом году заседание Совета министров иностранных дел СНГ под председательством Сергея Лаврова", - уточнила дипломат.
Главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные международные и региональные вопросы, а также основные направления работы в рамках Содружества, с акцентом на реализацию приоритетов председательства России в организации в 2024 году.
Особое внимание будет уделено сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности в регионе СНГ, совместному противодействию традиционным и новым вызовам и угрозам, а также культурно-гуманитарному сотрудничеству, в том числе в контексте подготовки к проведению в СНГ в 2025 году года 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
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