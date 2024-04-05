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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:55

В Петербурге доля российских арендаторов вырастет после сделки с ТЦ "Мега"

Доля свободных торговых площадей в Петербурге после сделки "Мегамаркета" на аренду помещений IKEA в торговых центрах (ТЦ) "Мега" снизится до минимума. С 2022 года с 70% до 84% вырастет доля российских игроков среди арендаторов ТЦ.

Открытие "Мегамаркетов" на площадях IKEA повысит трафик в ТЦ "Мега", и приведет к увеличению продаж в торговых зонах.

Напомним, что маркетплейс "Мегамаркет" арендовал всю освободившуюся после ухода IKEA с российского рынка торговую площадь в центрах "Мега", где ранее были филиалы зарубежного ретейлера.

Как ранее писал ТАСС, Газпромбанк приобрел все 14 ТЦ "Мега" у голландско-шведской Ingka Centres за $2,85 млрд.

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