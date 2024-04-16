Уличные витрины в главном детском магазине в Москве – Центральный детский магазин на Лубянке, который недавно сменил владельца, претерпели изменения в оформлении, передает ТАСС.
Витрины были оформлены по мотивам сказок и произведений детской литературы. В оформлении были использованы современные технологии, такие как освещение, динамика и интерактивность.
Всего было создано 15 витрин, каждая из которых является настоящим произведением искусства, как считает Светлана Фарниева, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.
Если отсканировать QR-код на витрине, то можно послушать сказки в исполнении профессиональных дикторов. Одна из витрин, "Конек-горбунок", выделяется среди остальных. Она вмещает шестиметрового кита и десятки миниатюрных персонажей.
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