Уличные витрины в главном детском магазине в Москве – Центральный детский магазин на Лубянке, который недавно сменил владельца, претерпели изменения в оформлении, передает ТАСС.



Витрины были оформлены по мотивам сказок и произведений детской литературы. В оформлении были использованы современные технологии, такие как освещение, динамика и интерактивность.

Всего было создано 15 витрин, каждая из которых является настоящим произведением искусства, как считает Светлана Фарниева, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

Если отсканировать QR-код на витрине, то можно послушать сказки в исполнении профессиональных дикторов. Одна из витрин, "Конек-горбунок", выделяется среди остальных. Она вмещает шестиметрового кита и десятки миниатюрных персонажей.