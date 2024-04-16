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Новое оформление витрин посвятили сказкам в Центральном детском магазине на Лубянке
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:00

Новое оформление витрин посвятили сказкам в Центральном детском магазине на Лубянке

Уличные витрины в главном детском магазине в Москве – Центральный детский магазин на Лубянке, который недавно сменил владельца, претерпели изменения в оформлении, передает ТАСС.

Витрины были оформлены по мотивам сказок и произведений детской литературы. В оформлении были использованы современные технологии, такие как освещение, динамика и интерактивность.

Всего было создано 15 витрин, каждая из которых является настоящим произведением искусства, как считает Светлана Фарниева, генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

Если отсканировать QR-код на витрине, то можно послушать сказки в исполнении профессиональных дикторов. Одна из витрин, "Конек-горбунок", выделяется среди остальных. Она вмещает шестиметрового кита и десятки миниатюрных персонажей.

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