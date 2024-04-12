Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" имеет все шансы стать основным космическим "грузовиком" для доставки различных грузов в космос, сообщает ТАСС. Эта новая ракета, разработанная КБ "Хруничева", может быть использована для доставки большой астрономической обсерватории, посадочного аппарата на Луну или для полетов к Марсу и Венере, как сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью телеканалу "Звезда".
При старте "Ангара" развивает мощность, сопоставимую с мощностью энергоблока атомной электростанции. Эта ракета может вывести на орбиту Земли до 20 тонн груза одномоментно.
"Ангара" должна заменить "Протон", который был создан в 60-х годах прошлого века. Она подходит для запуска больших астрономических обсерваторий, для посадочных аппаратов и возвращаемых модулей на Луну и даже для полетов к Венере и Марсу.
11 апреля 2024 года с площадки 1А космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион". Этот пуск стал первым для "Ангары" с космодрома Восточный и началом летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур". Кроме того, в ходе пуска был испытан разгонный блок "Орион", для которого это был первый полет.
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