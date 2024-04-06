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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:52

Акция памяти о подвиге советских летчиков над Берлином прошла в ФРГ

Акция памяти советских летчиков, капитана Бориса Капустина и старшего лейтенанта Юрия Янова, прошла в Германии. В Германии помнят подвиг военных СССР, которые не допустили авиакатастрофу над мирным городом, Западным Берлином. Ценой своей жизни, летчики увели машину в безопасное место. Катастрофа случилась ровно 65 лет назад, 6 апреля 1966 года, когда в озеро Штессензее упал Як-28П.

Мемориальная доска в честь подвига летчиков станет символом благодарности жителей Германии советским офицерам за их подвиг, считает Павел Извольский, директор Русского дома в Берлине. "Для этого я организовал сбор средств и напоминаю своим соотечественникам о человечности этих двух молодых русских людей", - сказал Павел Извольский.

"Я убежден, что в сердцах всех европейцев должен воцариться мир", - говорит участник акции Фридеманн Гиллерт.

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