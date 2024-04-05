Павильон "Атом" на выставке "Россия" на ВДНХ стал самым посещаемым

Павильон «Атом» стал самым посещаемым на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, установил рекорд по посещаемости. Он был открыт 4 ноября 2023 года.

Рекорд по посещаемости среди павильонов Форума был достигнут уже через пять месяцев — 4 апреля 2024 года — миллионным посетителем стал 11-классник московской школы №179 Серафим Анохин.

Международная выставка-форум «Россия» проходила на ВДНХ в Москве с 4 ноября, демонстрируя достижения страны в различных отраслях и технологии, включая ядерную энергетику. ПАО «Ростелеком» — генеральный технический партнёр Форума. Выставка-форум рассказывает об истории отечественной ядерной физики, создании ядерного оружия и гражданских ядерных технологий.