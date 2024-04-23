Во вторник, в Российском историческом обществе, Министерство науки и высшего образования провело презентацию первого тома "Истории России". Проект охватывает период — от зарождения древних культур на территории нашей страны до начала специальной военной операции. Этот многотомный проект будет завершен в 2025 году.

В 2013 году, по поручению президента Владимира Путина, профессиональное историческое сообщество получило задание создать современную академическую историю России. Как сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, всего будет издано 20 томов, которые войдут в 30 книг.

Это издание станет важным источником информации для всех, кто интересуется историей нашей страны. Оно будет доступно в каждой приличной библиотеке, так как будет включено в государственную информационную библиотечную систему.