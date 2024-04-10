Правительство Молдавии одобрило начало переговоров с США о строительстве нового посольства на территории бывшего Республиканского стадиона. Местные жители выступали против этого, считая стадион историческим объектом.

Республиканский стадион был построен в 1956 году и вмещал около 22 тысяч зрителей. На нем проводились спортивные мероприятия, такие как матчи сборной СССР и международные соревнования. Однако в 2007 году стадион начали сносить из-за его непригодности для проведения спортивных мероприятий.

Передача земли США началась в 2018 году, и на это отреагировали общественники, которые считали стадион историческим объектом. Они протестовали против такого решения. Мэр Кишинева Ион Чебан и американские дипломаты обещали сохранить ворота стадиона и разбить парк рядом с посольством.

В 2022 году был заключен договор о передаче земли и подписан меморандум о взаимопонимании. Однако процесс так и не сдвинулся с места.