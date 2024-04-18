Германия так и не ответила на ноту РФ с требованием признать актом геноцида преступления нацистов в СССР - Захарова.
Туристы в Омане пожаловались на отношение сотрудников в аэропорту
Пассажиры в Омане выразили недовольство отношением сотрудников аэропорта при отмене рейсов в Дубай. Авиаперевозчик не предоставил гостиницу, заменив ее на ваучер на фастфуд, и не смог обеспечить информацию о возможном времени вылета.
Мемориал советским солдатам в центре Кишинева власти решили модернизировать
Решение будет зависеть от депутатов столицы. Россияне, которые были в столице Молдавии, отметили плохое состояние объекта. Памятник зарос травой, там нет охраны и камер наблюдения, а также стендов с информацией.
Автоюрист Воропаев рассказал, насколько безопасно покупать автомобиль на маркетплейсе
Маркетплейс Wildberries расширяет ассортимент, предлагая возможность покупки автомобилей в России, начиная с 18 апреля. Инициатива начнется с продажи автомобилей марки Chery в 17 регионах страны, с возможным добавлением мотоциклов и квадроциклов в будущем.
Ученые выяснили, жиросжигание происходит быстрее на высокоуглеводной диете
Исследование, проведенное учеными из Венского университета, выявило, что высокоуглеводная диета, основанная на продуктах с низким гликемическим индексом (ГИ), способствует ускоренному окислению жиров в организме и улучшает выносливость.