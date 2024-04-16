Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.04.2024 : 93,5891
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.04.2024 : 99,7934
Польские фермеры организуют 10 мая акцию протеста в Варшаве против эко-политики ЕС
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:47

Польские фермеры организуют 10 мая акцию протеста в Варшаве против эко-политики ЕС

В Польше фермеры выступят 10 мая против агрессивной экологической политики Евросоюза. Инициатором протеста в форме крупной демонстрации стал профсоюз "Солидарность". Акция против политики ЕС пройдет в центре Варшавы под лозунгом "Прочь от нас с "Зеленым курсом", сообщает ТАСС.

"Независимый самоуправляемый профсоюз "Солидарность" в рамках протеста против агрессивной климатической политики, проводимой Евросоюзом, принял решение организовать крупную демонстрацию под лозунгом "Прочь от нас с "Зеленым курсом", которая состоится 10 мая 2024 года в Варшаве. Начинаем на Замковой площади", — написано на сайте "Солидарности".

Мир

В Греции зажжен Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже

В Греции зажжен Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже

Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже зажжен в Греции.

Читать полностью
ХАМАС согласился отпустить заложников в количестве 100 человек с условием заключения договора о перемирии

ХАМАС согласился отпустить заложников в количестве 100 человек с условием заключения договора о перемирии

Израильская сторона настаивает на освобождении всех детей, матерей, которые находятся в числе 80 заложников у радикального движения ХАМАС. Как сообшается, ХАМАС согласился отпустить около 50 человек.Переговоры касательно освобожденных заложников все еще ведутся.

Читать полностью

Общество

Опрос компании

Опрос компании "Росгосстрах": россияне мечтают о том, чтобы их автомобиль превращался в лодку

Российские водители выразили свои мечты о будущем автомобилестроения через опрос, проведенный страховой компанией "Росгосстрах".

Читать полностью
Врач Курганская указала на признаки дефицита коллагена в коже

Врач Курганская указала на признаки дефицита коллагена в коже

Желаете определить, эффективен ли ваш текущий уход за кожей или стоит пересмотреть подход? Врач-дерматолог Наталья Курганская рассказала, как простыми методами можно проверить уровень коллагена в коже.

Читать полностью

Новости