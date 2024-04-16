В Польше фермеры выступят 10 мая против агрессивной экологической политики Евросоюза. Инициатором протеста в форме крупной демонстрации стал профсоюз "Солидарность". Акция против политики ЕС пройдет в центре Варшавы под лозунгом "Прочь от нас с "Зеленым курсом", сообщает ТАСС.

"Независимый самоуправляемый профсоюз "Солидарность" в рамках протеста против агрессивной климатической политики, проводимой Евросоюзом, принял решение организовать крупную демонстрацию под лозунгом "Прочь от нас с "Зеленым курсом", которая состоится 10 мая 2024 года в Варшаве. Начинаем на Замковой площади", — написано на сайте "Солидарности".