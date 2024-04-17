Поставки газа из России в Европу по трубам выросли на 23% за первый квартал текущего года, по сравнению с годом предыдущим. Это несмотря на то, что из за тепла европейские страны потребление газа снизили, сообщает ТАСС.
В марте 2024 года по сравнению с прошлым годом потребление газа в Китае выросло на 10%. В Европе доля норвежского газа выросла до 57%, тогда как доля российского газа сократилась до 18%. В первом квартале 2024 года импорт трубопроводного газа в ЕС сократился на 4%, а потребление газа — на 1,7%.
На 20% в марте снизились поставки СПГ в Европу, а в Азию импорт СПГ увеличился на 12%. В I квартале 2024 года Европа импортировала на 13% меньше СПГ, а Азия — на 9,2% больше. В марте мировой экспорт СПГ вырос на 2,3%, а с начала года — на 3,3%.
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