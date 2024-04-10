Кабмин не поддержал законопроект о возможности оплаты лечения ребенка маткапиталом

Правительство России не поддержало законопроект о направлении средств материнского капитала на оплату медицинских услуг и лекарств для ребенка. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

В конце февраля сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект, который предлагает разрешить использовать средства материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг или покупку лекарств по назначению врача.

"Правительством РФ законопроект не поддержан", - заявил он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Замминистра также отметил, что в России обеспечено право пациентов на получение лекарств и гарантировано бесплатное оказание медицинской помощи. Эти направления последовательно расширяются.