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Кабмин не поддержал законопроект о возможности оплаты лечения ребенка маткапиталом
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:46

Кабмин не поддержал законопроект о возможности оплаты лечения ребенка маткапиталом

Правительство России не поддержало законопроект о направлении средств материнского капитала на оплату медицинских услуг и лекарств для ребенка. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

В конце февраля сообщалось, что в Госдуму будет внесен законопроект, который предлагает разрешить использовать средства материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг или покупку лекарств по назначению врача.

"Правительством РФ законопроект не поддержан", - заявил он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Замминистра также отметил, что в России обеспечено право пациентов на получение лекарств и гарантировано бесплатное оказание медицинской помощи. Эти направления последовательно расширяются.

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