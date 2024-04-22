Новый пакет военной помощи США для Украины вряд ли позволит кардинально изменить ситуацию на поле боя. Однако Киев будет нуждаться в дополнительной поддержке, если рассчитывает на что-то большее, чем замедление наступления российских войск, сообщает ТАСС публикацию агентства Bloomberg.

Однако выделение помощи Украине в 2025 году или позже будет непростой задачей для США из-за противоборства республиканцев в Конгрессе. В МИД РФ заявили, что предоставление военной помощи Киеву только затрудняет урегулирование конфликта.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оказании военной помощи Украине на 61 млрд. долл Теперь этот документ должен быть рассмотрен Сенатом и подписан президентом Джо Байденом.