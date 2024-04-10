Открылась регистрация на Тотальный диктант, он пройдёт с 20 апреля

"Зарегистрироваться на акцию, которая пройдёт 20 апреля по всему миру, можно с 10 апреля на сайте проекта totaldict. ru", — сказано в сообщении. Уточняется, что Тотальный диктант примет участников в 680 городах 41 страны.

Для регистрации открыты более чем 1,3 тыс. площадок по всему миру, где можно будет написать диктант.

Автором текста Тотального диктанта, который пройдёт 20 апреля 2024 года, стала писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева, многократная финалистка премии "Большая книга".