Следственный комитет РФ по Смоленской области сообщил, что проводится тщательный осмотр места происшествия и выемка документации, касающейся обслуживания путепровода и текущего ремонта, проведенного в 2023 году.
Также допрашиваются должностные лица муниципалитета и очевидцы произошедшего, назначены судебные экспертизы. На месте работают эксперты главного управления криминалистики и судебно-экспертного центра СК России. Уголовное дело по факту обрушения моста в Вязьме возбуждено по статье "халатность".
Панинский путепровод, который соединял центральную часть Вязьмы с микрорайонами Московский, Юбилейный и поселком Вязьма-Брянская, обрушился днем 8 апреля. В результате один человек погиб, пять получили травмы и были госпитализированы.
Был изменен график движения поездов Савеловского и Белорусского направлений.
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