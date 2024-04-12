Ситуация с паводками в Казахстане остается сложной, признал президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям, сообщает ТАСС.

Токаев подчеркнул, что наука должна стать одним из механизмов реализации задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения. Во время паводков в Казахстане особенно остро ощущалась нехватка квалифицированных специалистов и ученых.

По его словам, в 1980–1985 годах в мире было зафиксировано около 1,7 тыс. природных катастроф, в 2010–2015 — более 3,7 тыс. Таким образом, за короткое время число стихийных бедствий увеличилось вдвое, и почти половина из них связана с водой. Это серьезная угроза для всего человечества.





