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Ситуация в Казахстане из-за паводков очень сложная, признал Токаев
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:42

Ситуация в Казахстане из-за паводков очень сложная, признал Токаев

Ситуация с паводками в Казахстане остается сложной, признал президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям, сообщает ТАСС.

Токаев подчеркнул, что наука должна стать одним из механизмов реализации задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности населения. Во время паводков в Казахстане особенно остро ощущалась нехватка квалифицированных специалистов и ученых.

По его словам, в 1980–1985 годах в мире было зафиксировано около 1,7 тыс. природных катастроф, в 2010–2015 — более 3,7 тыс. Таким образом, за короткое время число стихийных бедствий увеличилось вдвое, и почти половина из них связана с водой. Это серьезная угроза для всего человечества.



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