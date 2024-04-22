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Бывшего районного чиновника в Башкирии осудили за взятку беговой дорожкой и холодильником
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:44

Бывшего районного чиновника в Башкирии осудили за взятку беговой дорожкой и холодильником

Девять лет и три месяца тюрьмы получил бывший заместитель главы администрации Мелеузовского района Башкирии за взятки при приемке квартир для сирот. Он не сможет работать на руководящих должностях в течение пяти лет после освобождения, сообщает ТАСС.

Как установило следствие, в апреле 2020 года чиновник потребовал от представителей строительной организации взятку в размере 2 млн рублей за подписание актов приема-передачи квартир. В ходе следственных действий при получении денежных средств был задержан посредник, а впоследствии и сам чиновник.

За увеличение стоимости контракта на строительство водопровода в деревне Богородское почти на 1 млн рублей он получил взятку в виде беговой дорожки и холодильника общей стоимостью около 150 тыс. рублей. Также он потребовал от предпринимателя оплатить стеклянные окна для своего домовладения за беспрепятственную приемку выполненных работ и обеспечение своевременной оплаты по контракту на ремонт дороги.

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