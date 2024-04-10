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В Крыму майские праздники пройдут без массовых мероприятий
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:41

В Крыму майские праздники пройдут без массовых мероприятий

Майские праздники в Республике Крым пройдут в более спокойной обстановке, без массовых мероприятий. Это связано с тем, что на полуострове действует желтый уровень опасности из-за проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Государственного совета региона Владимир Константинов в интервью "Парламентской газете".

Вместо массовых мероприятий в эти дни в разных городах и районах республики проходят возложения цветов к памятникам Великой Отечественной войны, исторические и патриотические конференции, открываются новые выставки в музеях и издаются новые книги. Однако по соображениям безопасности массовые мероприятия были отменены, так как на полуострове действует желтый уровень опасности в связи со специальной военной операцией. Это правильное решение, и время для массовых мероприятий придет после новой победы.

Майские праздники — одни из самых любимых для крымчан, и они смогут отдохнуть с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

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