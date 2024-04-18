Официальный Кишинев принял решение сохранить и восстановить памятник советским воинам, как сообщает ТАСС. Памятник будет снят с баланса Министерства обороны и передан муниципалитету, согласно решению мэра города Ивана Чебана.

Решение будет зависеть от депутатов столицы. Россияне, которые были в столице Молдавии, отметили плохое состояние объекта. Памятник зарос травой, там нет охраны и камер наблюдения, а также стендов с информацией.

Мемориальный комплекс "Вечность" был открыт 9 мая 1975 года на 30-ю годовщину Победы в память о солдатах, погибших в боях за освобождение Кишинева от фашистских захватчиков. Общая площадь комплекса составляет около 20 гектаров.