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Мемориал советским солдатам в центре Кишинева власти решили модернизировать
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:53

Мемориал советским солдатам в центре Кишинева власти решили модернизировать

Официальный Кишинев принял решение сохранить и восстановить памятник советским воинам, как сообщает ТАСС. Памятник будет снят с баланса Министерства обороны и передан муниципалитету, согласно решению мэра города Ивана Чебана.

Решение будет зависеть от депутатов столицы. Россияне, которые были в столице Молдавии, отметили плохое состояние объекта. Памятник зарос травой, там нет охраны и камер наблюдения, а также стендов с информацией.

Мемориальный комплекс "Вечность" был открыт 9 мая 1975 года на 30-ю годовщину Победы в память о солдатах, погибших в боях за освобождение Кишинева от фашистских захватчиков. Общая площадь комплекса составляет около 20 гектаров.

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