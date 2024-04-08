Путин по итогам докладов о ситуации с паводками дал поручение кабмину создать специальную правительственную комиссию во главе с Куренковым - Песков.Новость дополняется

Президент России Владимир Путин в понедельник утром заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Владимир Путин с утра заслушал доклады губернаторов Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, попавшим в зону затопления и эвакуации - тех, кто находится под угрозой затопления. Также Путин выслушал доклад главы МЧС [Александра] Куренкова", - сказал он.