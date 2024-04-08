Путин по итогам докладов о ситуации с паводками дал поручение кабмину создать специальную правительственную комиссию во главе с Куренковым - Песков.Новость дополняется
Президент России Владимир Путин в понедельник утром заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Владимир Путин с утра заслушал доклады губернаторов Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, попавшим в зону затопления и эвакуации - тех, кто находится под угрозой затопления. Также Путин выслушал доклад главы МЧС [Александра] Куренкова", - сказал он.
В конституцию республики будет внесены итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС
Документ о поправках в Конституцию Молдавии уже опубликован на сайте парламента страны.
За отказ блокировать аккаунты своей сети против Маска в Бразилии начали расследование
"Социальные сети не являются зоной, свободной от правовых норм", - добавил ди Морай. Он также написал, что "жить в обществе, в котором находящиеся за границей миллиардеры контролируют соцсети и позволяют себе нарушать верховенство закона, игнорируют судебные постановления и угрожают ведомствам" Бразилии.
Токсиколог Кутушов выделил опасные для аллергиков цветы
Токсиколог Михаил Кутушов выделил опасные цветы для аллергиков из-за их высокого содержания аллергенной пыльцы и других веществ.
Ученые выяснили, что физнагрузки в пожилом возрасте предотвращают опасные повреждения ДНК
Научное исследование, проведенное учеными из университета Юты (США) и опубликованное на сайте American Physiological Society (APS), выявило, что регулярные аэробные упражнения в пожилом возрасте могут предотвращать опасные повреждения ДНК и дисфункцию теломер.