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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:36

Путин дал поручение создать специальную правительственную комиссию во главе с Куренковым

Путин по итогам докладов о ситуации с паводками дал поручение кабмину создать специальную правительственную комиссию во главе с Куренковым - Песков.Новость дополняется

Президент России Владимир Путин в понедельник утром заслушал доклады главы МЧС, губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Владимир Путин с утра заслушал доклады губернаторов Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, попавшим в зону затопления и эвакуации - тех, кто находится под угрозой затопления. Также Путин выслушал доклад главы МЧС [Александра] Куренкова", - сказал он.

Мир

В конституцию республики будет внесены итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС

В конституцию республики будет внесены итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Документ о поправках в Конституцию Молдавии уже опубликован на сайте парламента страны.

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За отказ блокировать аккаунты своей сети против Маска в Бразилии начали расследование

За отказ блокировать аккаунты своей сети против Маска в Бразилии начали расследование

"Социальные сети не являются зоной, свободной от правовых норм", - добавил ди Морай. Он также написал, что "жить в обществе, в котором находящиеся за границей миллиардеры контролируют соцсети и позволяют себе нарушать верховенство закона, игнорируют судебные постановления и угрожают ведомствам" Бразилии.

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Общество

Токсиколог Кутушов выделил опасные для аллергиков цветы

Токсиколог Кутушов выделил опасные для аллергиков цветы

Токсиколог Михаил Кутушов выделил опасные цветы для аллергиков из-за их высокого содержания аллергенной пыльцы и других веществ.

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Ученые выяснили, что физнагрузки в пожилом возрасте предотвращают опасные повреждения ДНК

Ученые выяснили, что физнагрузки в пожилом возрасте предотвращают опасные повреждения ДНК

Научное исследование, проведенное учеными из университета Юты (США) и опубликованное на сайте American Physiological Society (APS), выявило, что регулярные аэробные упражнения в пожилом возрасте могут предотвращать опасные повреждения ДНК и дисфункцию теломер.

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Новости