Кабмин выделил более 625 млн рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в РФ

Правительство России дополнительно направило более 625 млн рублей на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина."Средства поступят из резервного фонда кабмина и пойдут на софинансирование расходов этих регионов с ноября 2023 года по январь 2024 года на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди таких мероприятий создание в каждом субъекте единого оператора с объединением на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, а также привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, установление экономически обоснованных тарифов. "Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах", - уточняется на сайте кабмина.Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 5 апреля. Работа ведется по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщается на сайте кабмина.