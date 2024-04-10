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О ситуации с паводками каждый день докладывает Путину губернатор Паслер заявил, что
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:37

О ситуации с паводками каждый день докладывает Путину губернатор Паслер заявил, что

Паслер заявил, что каждый день докладывает Владимиру Путину о ситуации с паводками, передает ТАСС.

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Глава региона сообщил о мерах по борьбе с паводком в регионе. В результате беседы президент решил направить в область министра строительства РФ Ирека Файзуллина. Он расскажет местным жителям о предстоящем восстановлении инфраструктуры и жилья.

"Губернатор информировал президента о ходе работ по борьбе с паводком, его последствиями, оказании помощи людям — главным образом тем, кто все еще находится в зоне затопления и тем, кто уже эвакуирован в пункты временного размещения", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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