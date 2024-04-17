Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что количество подтвержденных нарушений составило всего лишь 14 штук. Всего же число реальных обращений граждан на нарушения составило 459, хотя через сайт было зафиксировано 14 389 заявок. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Памфиловой, основная масса обращений была сфальсифицирована из-за рубежа с целью затруднить работу ЦИК. "В общей сложности, к нам поступило за все это время 14 389 обращений, из них как раз более половины составили сфальсифицированные обращения, организованные этой сетью фальсификаторов из-за рубежа", – сказала она.
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