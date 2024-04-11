В Иране заявили, что намерены участвовать во всех мероприятиях БРИКС в РФ

Иран намерен на самом высоком уровне принять участие во всех мероприятиях, которые пройдут в рамках БРИКС в России. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали на международной конференции, посвященной российско-иранскому сотрудничеству.

"Мы очень рады тому, что Российская Федерация председательствует в рамках БРИКС. Мы решили на самом высоком уровне принять участие во всех мероприятиях, связанных с БРИКС, которые будут проходить в России", — отметил он.

Джалали подчеркнул, что Россия и Иран, взаимодействуя на таких площадках, как БРИКС и ШОС, помогают друг другу в формировании многополярного мира.

С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к России. Оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые будут посвящены различным темам. Главным событием председательства станет саммит БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года в Казани.