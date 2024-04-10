Мосгорсуд утвердил оборотный штраф Google в 4,6 млрд рублей

Мосгорсуд признал законным взыскание с компании Google 4,6 млрд рублей штрафа за систематическое неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине и запрещенной в РФ информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда Москвы о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении Google LLC в размере 4 611 738 636 рублей и отклонил апелляционную жалобу заявителя", - сказала представитель суда.
Этот штраф стал третьим оборотным штрафом, назначенным компании в РФ за неудаление запрещенного и недостоверного контента.
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