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Мосгорсуд утвердил оборотный штраф Google в 4,6 млрд рублей
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:30

Мосгорсуд утвердил оборотный штраф Google в 4,6 млрд рублей

Мосгорсуд признал законным взыскание с компании Google 4,6 млрд рублей штрафа за систематическое неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине и запрещенной в РФ информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда Москвы о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении Google LLC в размере 4 611 738 636 рублей и отклонил апелляционную жалобу заявителя", - сказала представитель суда.

Этот штраф стал третьим оборотным штрафом, назначенным компании в РФ за неудаление запрещенного и недостоверного контента.

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