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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:29

Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, сообщил губернатор региона.

Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, сообщил губернатор региона.

Мир

Небензя обвинил ООН в бездействии в связи с ударами Ирана по Израилю

Небензя обвинил ООН в бездействии в связи с ударами Ирана по Израилю

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил руководства западных стран в бездействии и лицемерии в связи с ударами Ирана по Израилю.

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Иран задержал судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения им морского права,

Иран задержал судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения им морского права,

Иран задержал судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения им морского права, заявил иранский МИД.

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Общество

Эксперт

Эксперт "За Рулем" провел анализ и назвал 4 лучшие машины для семьи за 800 000 рублей

Поиск качественного автомобиля на вторичном рынке за сумму менее 1 миллиона рублей может быть вызовом, особенно если вам нужен просторный семейный автомобиль. Эксперты из журнала "За Рулем" провели анализ и выделили 4 наиболее достойных варианта в ценовом диапазоне до 800 000 рублей.

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Терапевт Тимощенко: онемение рук и ног после сна может быть признаком атеросклероза сосудов

Терапевт Тимощенко: онемение рук и ног после сна может быть признаком атеросклероза сосудов

Онемение в руках и ногах после сна часто объясняется неудобным положением тела во время сна. Однако такие симптомы могут быть вызваны различными заболеваниями, включая атеросклероз сосудов.

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Новости