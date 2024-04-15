Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, сообщил губернатор региона.

Поиск качественного автомобиля на вторичном рынке за сумму менее 1 миллиона рублей может быть вызовом, особенно если вам нужен просторный семейный автомобиль. Эксперты из журнала "За Рулем" провели анализ и выделили 4 наиболее достойных варианта в ценовом диапазоне до 800 000 рублей.