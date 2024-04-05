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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:49

Против депутата Бундестага Генпрокуратура Мюнхена ведёт предварительное расследование о связях с Россией

Генрокуратура Мюнхена подтвердила проведение предварительного расследования по делу с участием внешнеполитического спикера фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Петра быстрона. Генпрокуратура Мюнхена занимается расследованием случаев взяточничества и подкупа должностных лиц. Пока нет оценки наличия первоначального подозрения.

Представитель ведомства затруднился рассказать о возможных последствиях для депутата. До выяснения обстоятельств дела его не допустят до партийных собраний, сказал евродепутат, основной кандидат от партии "Альтернатива для Германии" на выборах в Европейский парламент в 2024 году Максимилиан Кра. Быстрон же опроверг информацию о получении им средств в обмен на поддержку России и заявил, что требует доказательства.

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