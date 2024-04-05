Генрокуратура Мюнхена подтвердила проведение предварительного расследования по делу с участием внешнеполитического спикера фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Петра быстрона. Генпрокуратура Мюнхена занимается расследованием случаев взяточничества и подкупа должностных лиц. Пока нет оценки наличия первоначального подозрения.
Представитель ведомства затруднился рассказать о возможных последствиях для депутата. До выяснения обстоятельств дела его не допустят до партийных собраний, сказал евродепутат, основной кандидат от партии "Альтернатива для Германии" на выборах в Европейский парламент в 2024 году Максимилиан Кра. Быстрон же опроверг информацию о получении им средств в обмен на поддержку России и заявил, что требует доказательства.
Чешский министр утверждает, что Россия якобы причастна к кибератакам на его страну
В стране наблюдались хакерские атаки, которые привели к сбоям в работе системы продажи билетов национального железнодорожного оператора "Чешские железные дороги".
Вступление Украины в НАТО приведет к разорению Европы, считает французский депутат
Депутат уверен, чо если не наступит мир, то Европа будет разорена из-за экономических и социальных проблем.
На ВДНХ на выставке "Россия" стал самым посещаемым павильон "Атом" корпорации "Росатом"
Миллионный посетитель зашел вчера в павильон "Атом" на выставке "Россия" на ВДНХ.
Соглашение Таджикистана с РФ о строительстве детского центра Рахмон передал на ратификацию
Старое здание театра имени Маяковского в столице было снесено еще в 2016 году. Цель образовательного центра - раннее выявление и поддержка талантливых детей в различных сферах, включая искусство, спорт и науку.