Обломки метеозонда обнаружили в Усманском районе Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Игоря Артамонова. На месте работают специалисты экстренных служб.

"В Усманском районе обнаружены обломки метеозонда. Их обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют", - написал он.

Губернатор напомнил, что к обломкам летательных аппаратов нельзя подходить и нельзя прикасаться к ним, а также запрещено их фотографировать и распространять эти фото. Обнаружив обломки, следует об этом сообщить экстренным службам.