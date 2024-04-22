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В Липецкой области обнаружили обломки метеозонда
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:35

В Липецкой области обнаружили обломки метеозонда

Обломки метеозонда обнаружили в Усманском районе Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Игоря Артамонова. На месте работают специалисты экстренных служб.

"В Усманском районе обнаружены обломки метеозонда. Их обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют", - написал он.

Губернатор напомнил, что к обломкам летательных аппаратов нельзя подходить и нельзя прикасаться к ним, а также запрещено их фотографировать и распространять эти фото. Обнаружив обломки, следует об этом сообщить экстренным службам.

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